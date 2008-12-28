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Ekonomi

‘Sultan tatlısı’ helva tescillendiriliyor

SUTHER, Osmanlılarda ‘Sultan tatlısı’ olarak adlandırılan helvanın patentini almak için harekete geçti.

28 Aralık 2008 02:00

Susam, Tahin, Helva ve Reçel İmalatçıları Derneği (SUTHER) Genel Başkanı Necati Göksu, Osmanlılarda "Sultan Tatlısı" olarak adlandırılan "helva"nın patentini almak için gerekli başvurularda bulunacaklarını bildirdi. Önceki yıllarda yine Türk kültürü için çok önemli bir yere sahip olan 'lokum'un isim hakkının Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaptırıldığını belirten Göksu, "Lokumun tescilini kaptırmıştık ama 'halva'yı kaptırmayacağız" dedi.

Göksu, Türk halkının sofralarında ayrı bir yeri olan, geleneksel tatlılardan helvanın Osmanlı'dan bugüne törensel niteliği de olan bir gıda olduğunu belirtti.

Geçmişte loncaların (Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek) düzenledikleri ziyafet toplantılarında helva için ayrı bir tören yapıldığını ve özellikle görkemi nedeniyle bu törenin sonuna kadar izlendiğini anlatan Göksu, "Selçuklu döneminde özel kaplar içinde ikramı yapılan helva, Osmanlılarda 'sultan tatlısı' olarak adlandırılırdı" dedi.

Göksu, yine Osmanlılarda özellikle farklı kültürlerden gelen konuklara helva ikramı yapılarak bir tür ziyafet geleneğinin tanıtıldığını da kaydetti.

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda helvanın hazırlandığı "Helvahane-i Mamura" adlı bir ocağın bulunduğunu dile getiren Göksu, dernek olarak Türk kültürü için çok önemli olan bu tatlının tescilini almak üzere yeni yılın ilk günlerinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvuracaklarını ifade etti.

Göksu, önceki yıllarda yine Türk kültürü için çok önemli bir yere sahip olan "lokum"un isim hakkının Kıbrıs Rum Kesimine kaptırıldığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Osmanlı'dan günümüze gelen ve asıl adı 'halva' olan geleneksel tatlımızı tescil ettirmek için gerekli başvurularımızı yapacağız. Lokumun tescilini kaptırmıştık ama 'halva'yı kaptırmayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. 'Halva' Türk kültürünün tatlısıdır ve her zaman da öyle kalacaktır. Üreticiler de tüketiciler de Türk toplumu da bizden bunu bekliyor. "

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