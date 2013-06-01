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Gezi Parkı'na ünlülerden de destek geldi

Taksim de yapılan protestolara çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Ali Alabora ve Hande Yener de alanlardaydı...

01 Haziran 2013 18:34

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Kanuni Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel de Taksim Gezi Parkı’na destek için Taksim’e geldi. Ayrıca, Oyuncular Sendikası Mehmet Ali Alabora ve şarkıcı Hande Yener de direnişe destek için alanlardaydı. 

Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesini engellemek için eylem yapan vatandaşlara ve sanatçılara çok sayıda isim katıldı. Aralarında pop şarkıcısı Hande Yener, oyuncu Teoman Kumbaracıoğlu ve Karadayı dizisinin oyuncusu Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu ünlüler Gezi Parkı protestosuna katılanlara destek verdi.

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Hande Yener, sloganlar atarak gösteriye destek verirken, Rıza Kocaoğlu'da atılan gazdan etkilendi. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de yüzlerinde maske ve ellerinde su şişeleri olması dikkat çekti.

Yapılan protestoya Miss Turkey'deki performansı nedeniyle katılamayan Kenan Doğulu ise sahne şovuna üzerinde '#geziparkı' yazan tişörtüyle çıkarak destek verdi.

Oyuncular Sendikası Başkanı Mehmet Ali Alabora da "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı? Haydi gel." diyerek hem Twitter'dan hem de Taksim'e gelerek destek verdi.

 

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