Sultan Reşad'ın torunu 460 bin lira dolandırıldı iddiası: 'Büyüyü bozmak için kilolarca safran suyuyla yıkanacaksın'

'Osmanlı hanedanı' soyundan gelen N.H.H., Hakan C. ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hakan C.'nin "Sende ve ailende büyük bir büyü var. Kilo kilo safran suyuyla yıkanacaksın" diyerek kendisinden 460 bin lira aldığını öne sürdü.

Sultan Mehmed Reşad Han’ın torunu E.N.H.’nin oğlu N.H.H., yaşadığı sıkıntılara çare olur umuduyla bitkisel ürün işi yapan Hakan C. (49) ile, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştı. Geçen ocak ayında yapılan görüşmede Hakan C., sıkıntı içindeki N.H.H.’ye ailesi ile ilgili bir takım bilgiler sıraladı. Hakan C.’nin bu bilgilere sahip olmasına şaşıran N.H.H., Hakan C.’nin Üsküdar’daki evine gitti.

Hürriyet'in haberine göre evde, Hakan C.’nin eşi Yasemin C. (35) de bulunuyordu. Çift taş zemine bir çarşaf serdi. Çarşafın üstüne konulan leğene bir miktar su konuldu. Suyun içine birtakım resimler, Arapça yazılı kağıtlar, tuz ve 11 gram safran ilave edildi. Hakan C. bu esnada bir elini Kur’an-ı Kerim’in üstüne koyarak dua etmeye başladı. Allah’tan ve meleklerden bahseden Hakan C., 10-15 saniye sonra “Tamam geldiler” dedi ve el çabukluğu ile leğene muska, kafası koparılmış Buda heykeli, kırık jiletler ve sabundan yapılmış bir bebek de koydu. Leğenin içindeki malzemeleri N.H.H.’nin çıkarmasını isteyen Hakan C., leğendeki çamurlu suyu göstererek “Sana ve ailene büyük bir büyü yapılmış. Büyüyü, yapacağımız çalışmalar ile çözebiliriz. Bu şekilde, aileyi uzun yıllar koruma altına almış oluruz” dedi.