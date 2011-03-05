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Dünya

SULTAN KABUS İKİ BAKANI GÖREVDEN ALDI MUSKAT (A.A)

05 Mart 2011 18:27

-SULTAN KABUS İKİ BAKANI GÖREVDEN ALDI MUSKAT (A.A) - 05.03.2011 - Umman Sultanı Kabus, yolsuzluğun protesto edildiği gösterilerin ardından iki bakanı görevden aldı. Göstericilerin yolsuzlukla suçladığı ve görevden alınmalarını istediği kabine ile saray işleri bakanlarının görevlerine son veren Sultan Kabus, bu isimlerin yerine yenilerini atadı. Başkent Muskat'ın 200 kilometre kuzeyindeki ülkenin ikinci büyük kenti Sohar'da 28 Şubattaki olaylarda bir göstericinin polis kurşunuyla öldüğü Umman'da Sultan Kabus, göstericilerin isteklerini karşılamak için ayrıca 50 bin kişinin istihdam edileceğini, işsizlere yardım yapılacağını ve danışma meclisine daha çok iktidar vermek için tavsiyelerde bulunmak üzere bir kurul oluşturulacağını açıkladı.

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