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Sultan Çayı'nda balık ölümleri tedirgin etti

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur İlçesi'nde bulunan Sultan Çayı'nda  balık ölümleri görüldü

18 Eylül 2017 18:54

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde bulunan Sultan Çayı\'nda  balık ölümleri görüldü.
Sultan Çayı\'nın bent olarak bilinen kesiminde yoğun olarak bulunan yılan balıkları ile yavru balıklar, suyun yüzeyine vurdu. Telef olan balıkları toplayanlar, bu durumun nedeninin belirlenmesini istedi. Sultan Çayı\'nda yaklaşık 10 yıl önce de benzer biçimde balık ölümleri görüldüğünü anlatan yörede oturanlar 1 hafta önce Dragon Çayı\'nda balık ölümlerine rastlandığını ve bu durumların yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

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