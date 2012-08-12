Süleymanoğlu: Zenci birisi Türkiye adına yarıştığı zaman üzülüyorum

Londra Olimpiyatları’nda başka ülke sporcularının Türkiye adına yarışmasına cep herkülü Naim Süleymanoğlu tepki gösterdi. Süleymanoğlu "Ben iltica ederek kendim geldim. Adı ne olursa olsun zenci birisi Türkiye adına yarıştığı zaman üzülüyorum. Hazır sporcu getirip de bizim adımıza yarışması bana uygun değil. Gençlerimize yatırım yapmamız lazım" diye konuştu.

Vatan gazetesinden Nebahat Koç'un "Yabancıların Türkiye adına yarışması beni üzüyor" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2012) söyleşisi şöyle:



'Yabancıların Türkiye adına yarışması beni üzüyor'



Dünya rekorlarına imza atan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’yla, Londra olimpiyatları ve başta halter olmak üzere Türkiye’nin yaşadığı hüsranı konuştuk. Halterin bugün geldiği noktanın sorumlusunun Halter Federasyonu olduğunu söyleyen cep herkülü, Türkiye’de çok konuşan ama iş bilmeyenlerin federasyonun idaresinde olduğunu ifade etti. Devşirme sporcularıa da sıcak bakmayan n Süleymanoğlu, “Kendi geçlerimizi yetiştirelim” dedi. Bir olimpiyat şampiyonunun değişik branş da olsa başka bir dünya rekortmeni hakkında ne düşündüğünü merak ederek, Usain Bolt hakkındaki düşüncelerini sorduğum Süleymanoğlu, çok genel ve sıradan yanıt vererek, “Profesyonel bir sporcu. Kendisini tamamen olimpiyatlara hazırlamış. İstediği dereceleri de elde ediyor” diyor ve ekliyor: “Olimpiyatın her branşını izliyorum. Ama 100 ve 200 metre atletizmi severim. Yüzmeyi de takip ediyorum.” Cep herkülü, Çinli sporculara da dikkat çekerek, “Geçen olimpiyatta evlerinde yarıştıkları için streslerini normal karşılıyorduk ama bu sene de çok stresliler. Çünkü adamlar iyi yatırım yapıp, iyi çalışıyorlar.” Küçük dev adamın, çarpıcı açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:



DAHA ÖNCE UYARDIM: Ben 1.5 sene önce Türk halterinin kötüye gittiğine dair açıklamalar yapmıştım. Arkadaşlar bana bu açıklamalardan dolayı kızarak, ‘biz iyiyiz’ diyerek bana tepki göstermişlerdi. Ama maalesef bizim söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı. Bir madalya yok, perişan bir halter camiası var. Zaten herşey ortada. Fazla konuşmaya gerek yok. Sorumlusu kimse hesabını vermeli. Neden bu duruma getirdiler? Federasyon Başkanı 8 senedir başkanlık yapıyor. Bu sonuçları niye böyle olduğunu, neden kötüye gittiğini bana değil de şu andaki idarecilere, Başkan Hasan Akkuş’a sormanız lazım.



SONUÇLAR BİZİ ÜZÜYOR: Biz bu kadar başarılar elde ettik. Türkiyemize bu kadar altın madalyalar kazandırdık. Tabi ki bugünkü sonuçlar bizi üzüyor. Benim birşey söylememe gerek yok, siz de görüyorsunuz, Türk halkı da görüyor. Sabah çıktığımda herkes, ‘halterde neden bu kadar çöktük, neler oluyor’ diye soruyor. Üzüldüm tabi ama ben değil herkes üzülüp, herkes neden bu duruma düştük diye soruyor. Biz üzülmezsek kim üzülecek.



HAFTADA 5 GÜN 8-10 SAAT ANTRENMAN YAPARDIK: Benim gördüğüm kadarıyla çalışmamışlar. Çalışmazsanız meyvesini de alamazsınız. Evde oturup bazı şeylerin gayet iyi gittiği söylerseniz sonuçlarına tabi ki katlanırsınız. Bizim dönemimizde, haftada 5 gün 8-10 saat antreman yapardık. Sonuçlar, bizim kadar çalışmadıklarını gösteriyor. Bunların da Türkiye’ye döndükten sonra neden böyle oldu, eksiklikler neler...

Hepsinin tespit edilerek, Spor Bakanı ve Genel Müdürlük gereken neyse onu yapması gerekiyor. Bu sonucun bakanlıkla ilgisi yok. Bakanlık, halter dahil bütün spor branşlarına bugüne kadar verilmeyen desteği veriyor. Bunun karşılığında federasyonlar birşey veremiyorsa demek ki yönetim yani tamamen Halter Federasyonu suçlu. Yönetime gelen arkadaşlarımız federasyon olsun antrenör olsun herşeyi çok iyi bildiklerini iddia ediyorlar. Bu olimpiyatlarda hiç birşey bilmedikleri ortaya çıktı. Türkiye’de maalesef çok konuşan ama iş yapmayan insanları başa getirdikleri için böyle oluyor.



BİLGİLİ İNSANLARI BAŞA GETİRMEMEK HATA: Bugünkü onuçların ilk sırasında çalışmamak var. Ama bunun yanısıra bilgili insanları başa getirmemek, kendine özgüveni fazla olan ama aslında hiç birşey bilmeyen insanların, yönetimin beceriksiz olması Türk halterini bu duruma getirdi. Bu durumun siyasetle alakası yok.

Türk sporuna büyük destek veriliyor. Kaçar tane Cumhuriyet altını verildi. Bunun yanında başarısızlık oluyorsa şu andaki yönetimin beceriksiz olduğunu ortaya koymuştur. Dediğim gibi fazla da konuşmaya gerek yok, herşey ortada.



NE KADAR KÖTÜ DE OLSA İKİ MADALYA BEKLERDİM: Ne kadar da kötü olsa ben, halterden en az iki madalya beklerdim. Demek ki kötünün de kötüsü çıktı yani. Altın beklemezdim ama iki madalya beklerdim. Federasyon olimpiyatları değil, seçimi düşünüyor.

Spora önem veriliyor. Ama bilinçli önem verilmiyor. 100’ün üzerinde sporcu katıldı diyoruz. Önemli olan katılımsa, yarışlara katıldığımız liselileri de götürelim. Katılmak içinse, turist olarak gidip gelelim. İki milyon nüfuslu ülkeler madalya kazanıyor, bizimkiler madalyasız dönüyorlar. Halter Federasyonu şu an yarı özerk. Ya tam özerk olmalı ya da bu tamamen kaldırılmalı. Ya tam özerk olarak kendi yüküyle kuyuya inecek ya da devletin yüküyle kuyuya inecek. Parayı veren devlet ama koltuğa oturan herkes ‘ben özerkim, bana kimse dokunamaz’ diyor. Yarı özerklik olmaz, bu durumun kaldırılması lazım. Devlet parayı veriyorsa devleti dinlemek zorundasın. Şu anda Federasyon Başkanı, Bakanı dinlemiyor. ‘Seçimle kazandım, geldim, kimse beni 4 sene görevden alamaz’ diyor. Koltuğa oturup, iki sene geçiyor. İki sene sonra da seçimlerini düşünüyor. Şimdi bu sene seçimler var. Kimse olimpiyatları, kaç tane madalya alacağını düşünmüyor ki. Halterde, olimpiyatlara 6 ay kala antrenörler değişti? Neden? O geliyor, diğeri gidiyor. Herkese görev veriliyor ki, seçim kazanılsın diye.

Ben getirttirilmedim, ben kendim iltica ederek, kendim geldim. Türk olduğum için Türkiye’ye geldim. Ama zenci birisi ismi Ayşe, Fatma, Mehmet adı ne olursa olsun Türkiye adına yarıştığı zaman ben üzülüyorum. Bunlar iyi birşey değil. Kendi gençlerimize yatırım yapmamız lazım. Kahve köşelerinden, sokaklardan kurtararak, bu gençlere yatırım yapmamız lazım. Hazır sporcu getirip de bizim adımıza yarışması bana uygun değil.