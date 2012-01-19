-Süleymaniye'ye Türk Kültür Merkezi ERBİL (A.A) - 18.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başbakanı Berham Salih, Süleymaniye'nin merkezinde yer alan Akari Kavşağı'nda devlete ait arsayı, üzerindeki tek katlı yapıyla birlikte ücretsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine Türk Kültür Merkezi yapmak üzere tesis etmiştir" dedi. Irak'ın kuzeyinde, Erbil ve Süleymaniye'de çeşitli temaslarda bulunan Çağlayan, Erbil'deki temaslarının ardından Süleymaniye'de Türk firması olan Maritaş A.Ş'nin yapımına başladığı ''Yaşam Merkezi'' projesinin temel atma törenine katıldı, Süleymaniye Üniversitesi'ni gezdi ve Süleymaniye İş Forumunun açılış konuşmasını yaptı. Bakan Çağlayan'a ziyaretlerinde Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başbakanı Berham Salih de eşlik etti. Maritaş A.Ş'nin inşasına başladığı projenin temel atma töreninde konuşan Çağlayan, Süleymaniye'ye Türkiye'den gelen ilk bakan olduğunu ancak bunun son gelişi olmayacağını söyledi. Süleymaniye İş Forumu'nun açılışında da konuşan Bakan Çağlayan, Türk ve Kürtlerin tarih boyunca kardeş gibi yaşadığını söyledi. Bakan Çağlayan, Türkler ve Kürtlerin acıları da sevinçleri de birlikte paylaştığını vurgulayarak, ''Ancak artık Irak'ın acıları geride bıraktığı bir dönemde yine beraberiz. Türk ve Kürtler her zaman beraber olmuş, birlikte olmuş kardeşlerdir. Aramıza kimse giremez. Bundan sonra da yine birlikte ve beraber olacağız'' dedi. Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Çağlayan, hiçbir ülkenin iç işlerine karışma gibi bir düşüncelerinin de olmadığını ifade etti. Çağlayan, ''Geçen yılın sonu itibarıyla toplam dış ticaretimiz 12 milyar dolara yaklaşmıştır. Ben diyorum ki böyle dostluğa değil 12 milyar, 22, 32 milyar dolarlar yakışır ve inşallah bunu birlikte başaracağız. Türk iş adamlarımız bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazırdır'' diye konuştu. -Süleymaniye'ye Türk Kültür Merkezi- Berham Salih'in kendilerine bir müjdesi olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları kaydetti: ''Sayın Salih, Süleymaniye'nin merkezinde yer alan Akari Kavşağı'nda devlete ait arsayı, üzerindeki tek katlı yapıyla birlikte ücretsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine Türk Kültür Merkezi yapmak üzere tesis etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan, biliniz ki bu jestiniz size misliyle geri dönecektir. Yapılacak olan Türk Kültür Merkezi, daha fazla kardeşliği, daha fazla dostluğu sağlayacak çalışmalara imza atacaktır.''