Süleymaniye'deki aşk eyleminde öpüşen çifte dava açılacak mı?

Süleymaniye kentindeki Azadi parkındA "Aşk Heykeli" bir kaç gün önce kundakçılar tarafından ateşe üzere Kürt fotoğrafçı Kamuran Necmi Facebook sayfasında, sevgilisiyle öpüşürken görüldüğü fotoğrafları koydu. Savcı, "Çift halkın geleneklerine aykırı davranmaktan hapse atılmalı" dedi.

Irak Kürdistan bölgesi basınında yer alan haberleri izleyen BBC Dinleme Servisi, "Aşk Heykeli"ni ateşe veren kundakçıları protesto amacıyla parkta öpüşen çift hakkında dava açılabileceği bildirdi.

Kürt fotoğrafçı Kamuran Necmi Facebook sayfasında, Hollandalı sevgilisiyle öpüşürken görüldüğü fotoğrafları koydu. Ama amaç bir aşk fotoğrafı sergilemekten çok bir protestoydu. Süleymaniye kentindeki Azadi parkında 2009 yılında sanatçı Zahir Sıddık tarafından yapılan "Aşk Heykeli" bir kaç gün önce kundakçılar tarafından ateşe verilmişti.

Kamuran Necmi ile kız arkadaşı da tam heykelin bulunduğu yerde öpüşerek bunu kınıyorlardı.

Necmi Rudaw gazetesine verdiği mülakatta "Sadece aşkın sadece bir heykel olmadığını, dolayısıyla yakılarak yok edilemeyeceğini göstermek istedik" diye konuştu.

Öpüşme haftası

Fakat gazete, bir savcının eylemle ilgili yorumuna da yer verdi. Savcı, "Çift halkın geleneklerine aykırı davranmaktan hapse atılmalı" dedi.

Gazeteye konuşan İslam hukuku uzmanı Profesör Muthana Amin de "Dudaktan öpüşmek cinsel bir eylem, herkesin önünde yapılmaması gerekir" diyor.

Fakat Necmi ve sevgilisi eylemlerinin arkasında duruyor.

Haftalık Awene dergisi, onlardan esinlenen -çoğu Avrupa'da yaşayan- bir çok sanatçı ve gencin, çiftle dayanışma amacıyla "öpüşme haftası" ilan ettiklerini ve kamusal alanlarda öpüşürken çektirdikleri fotoğrafları internette sosyal paylaşım sitelerine koymaya başladıklarını duyuruyor.

Azadi parkındaki heykelin yakılmasından bir kaç saat önce de geçtiğimiz Ağustos ayında 73 yaşında ölen ünlü Kürt şairi Şerko Bekes'in yine aynı parktaki mezarı tahrip edilmiş ve büyük tepkilere yol açmıştı.

Şair Bekes, "genç şairlerin fısıltılarını daima duyabilmek için" Azadi parkına gömülmeyi vasiyet etmişti.

Park yetkilileri geçmişte parktaki 12 heykel ve büstün kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini söylüyorlar.