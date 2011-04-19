-SÜLEYMANİYE'DE YARALI SAYISI 81'E YÜKSELDİ SÜLEYMANİYE (A.A) - 18.04.2011 - Irak polisinin Süleymaniye kentinde hükümeti protesto eden göstericilere ateş açması sonucu, 9'u kurşunla olmak üzere, 81 kişinin yaralandığı bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada yaralı sayısının 35 olduğu belirtilmişti. Süleymaniye Devlet Hastanesinin Müdürü Doktor Regald Hama Raşid yaptığı açıklamada, Bağdat'ın 270 kilometre kuzeyinde yer alan Süleymaniye'nin merkezinde bulunan Peeramard sokağında, 9'u açılan ateş sonucu, 81 kişinin yaralandığını ve bunların arasında güvenlik güçleri mensuplarının da bulunduğunu belirtti. Görgü tanıkları, bazı polislerin protestocuların yolu kapatmalarına engel olmak için havaya ateş açtığını, bazılarının da kalabalığa ateş ettiğini belirtmişti. Göstericiler, bölgesel hükümetin istifasını, yolsuzluğa karşı mücadele edilmesini ve şubat ayında Kürdistan Demokratik Partisinin (KDP) muhafızlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden 3 genç göstericinin ölümüne sebep olanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını istiyor.