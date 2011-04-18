-SÜLEYMANİYE'DE POLİS ATEŞ AÇTI SÜLEYMANİYE (A.A) - 18.04.2011 - Irak polisinin Süleymaniye kentinde hükümeti protesto eden göstericilere ateş açtığı, gösteri sırasında en az 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, bazı polislerin protestocuların yolu kapatmalarına engel olmak için havaya ateş açarken bazılarının kalabalığa ateş ettiğini söyledir. Süleymaniye sağlık yetkilisi Doktor Regald Hama Raşid, açılan ateşte ikisi gazeteci yedi kişinin yaralandığını söyledi. Raşid, 28 kişinin gösteri sırasında atılan taşlardan yaralandığını veya göz yaşartıcı gaz yüzünden hastaneye kaldırıldığını belirtti.