Süleymaniye'de eski tahıl silosu dinamitle patlatılarak yıkıldı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KUZEY Irak\'ın Süleymaniye kentinde kent merkezinde kalan eski tahıl silosu, kolonlarına yerleştirilen dinamitle kontrollü olarak patlatılarak yıkıldı. Yıkım anı kent sakinleri tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

Süleymaniye kent merkezinde binaların arasında kalan eski tahıl silosu, sabah saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından dinamitlerle patlatılarak yıkıldı. Yıkım işini Amerikan ASI ve Türk Ege Nitro firmaları gerçekleştirirken, silonun taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen dinamitlerin patlatılması sırasında gökyüzüne büyük bir toz bulutu kapladı. Yıkım anı, kent sakinleri tarafından saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tahıl silosunun yerine 9 yeni bina, alışveriş merkezi ve büyük bir otelin inşa edileceği, alanın yüzde 20\'sinin ise park ve yeşil alan olarak ayrıldığı belirtildi.

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