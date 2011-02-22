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Dünya

SÜLEYMANİYE'DE 6 BİN KİŞİ REFORM İSTEDİ ERBİL (A.A)

22 Şubat 2011 23:36

-SÜLEYMANİYE'DE 6 BİN KİŞİ REFORM İSTEDİ ERBİL (A.A) - 22.02.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir haftadan beri süren olayların ardından, bugün de yaklaşık 6 bin kişi reform isteği ile gösteri yaptı. Süleymaniye kent merkezindeki Sera Kapısı'nda (Özgürlük Meydanı) öğleden sonra toplanmaya başlayan göstericiler, reform talebinde bulundu, ayrıca olaylarda hayatını kaybedenlerle ilgili sorumlular hakkında gereken cezaların verilmesini istedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride, Kürt hükümeti aleyhinde sloganlar atan eylemciler, istekleri yerine gelene kadar gösterilere devam edeceklerini açıkladı. Öte yandan, Halepçe bölgesinde de bugün bir gösteri yapıldığı ve çıkan olaylarda, çoğunluğu güvenlik görevlisi yaklaşık 30 kişinin yaralandığı kaydedildi. Süleymaniye'deki olaylarda ölenlerin Rejwan Ali, Surçeyv Zahid ve Şerzad Taha olduğu açıklandı. 6 gündür devam eden olaylarda 134 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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