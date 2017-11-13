Süleymaniye merkezli deprem, Hakkari ve Van'da hissedildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki deprem, Türkiye\'den de hissedildi. Hakkari ile Van\'ın bazı ilçelerinde depremi hissedenler, gece geç saatlere kadar evlerine giremeyip, sokaklarda bekledi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi\'nden (USGS) yapılan açıklamada, dün saat 21.18\'de, Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, Richter ölçeğine göre 7.3 olduğu belirtildi. Irak ve İran\'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan deprem, Irak sınırına yakın olan Hakkari\'nin merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçelerinde ve Van merkezde hissedildi.

HAKKARİ VALİSİ TOPRAK: KORKULACAK BİR DURUM YOK

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, deprem nedeniyle kentte yıkıma neden olacak herhangi bir durum olmadığını belirterek, \"Irak sınırına yakın olduğumuz için çok sallandık; ama Allah\'a şükürler olsun, yıkıma neden herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız, rahat olsunlar. Bu konuda endişeye ve paniğe kapılmasınlar\" dedi.

Öte yandan depremi hisseden Hakkarililer, geceyi sokakta geçirirken, depremin etkisiyle büyük sarsıntı olduğunu söyledi. Daha önce bu kadar şiddetli bir deprem hissetmediğini anlatan bir kent sakini, \"Hakkari sınıra yakın olduğu için çok sallandı. Depremle birlikte kendimizi, bir anda dışarı attık. Korkudan gece geç saatlere kadar evlerimize giremedik. Allah\'a şükür, bizim bölgemizde herhangi bir yıkıma neden olmadı. Depremde hayatını kaybedenlere, kardeşlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz\" dedi.



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