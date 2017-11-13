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Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (6)

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7

13 Kasım 2017 04:26

BAŞBAKANLIK\'TAN AÇIKLAMA
Başbakanlık\'tan yapılan açıklamada Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye\'den gönderilecek insani yardımların bölgeye intikali için Merkezi Irak Yönetimi ile temasların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"12.11.2017 tarihi TSİ 21.18\'de Irak - İran sınırında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 
Deprem sınır illerimiz Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van\'da hissedilmiş olup herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Kızılay bölgede bulunan depoları vasıtasıyla yardıma başlamıştır. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere sınırımıza yakın illerimizde bulunan AFAD ve UMKE arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemeleri Habur sınır kapısına yönlendirilmiştir.
Ayrıca ihtiyaç halinde bölgeye uçak ile sevk edilmek üzere ilave arama ve kurtarma ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Arama Kurtarma ekiplerinin ve Türkiye\'den gidecek insani yardımların bölgeye intikali için Merkezi Irak Yönetimi ile temaslar yoğun olarak sürdürülmektedir.\"

ANKARA, (DHA)

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