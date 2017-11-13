Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (4)

MUŞ\'TAN 2 BİN ÇADIR

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay malzeme göndermeye başladı. Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’taki depremin ardından harekete geçti. Muş’un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak’a gönderilmek üzere ilk etapta 2000 adet çadır TIR’lara yüklenmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, \"Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları TIR’lara yüklemeye başladık. İlk etapta iki bin çadır göndereceğiz” dedi.

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