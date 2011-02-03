-SÜLEYMAN'DAN "EVLERİNİZE DÖNÜN" ÇAĞRISI KAHİRE (A.A) - 02.02.2011 - Mısır'ın yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, siyasi güçlerle diyaloğun protestoların sona ermesine bağlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı ve yanlısı tüm protestoculara evlerine dönmeleri çağrısında bulunan Süleyman, sükuneti sağlamak için sokağa çıkma yasağına uyulmasını istedi. Resmi haber ajansı MENA'nın bildirdiğine göre Süleyman, ''Gösterilere katılanlar mesajlarını iletmiş bulunuyorlar. Hem reform isteyenler hem de Mübarek'i destekleyenler'' dedi. Ömer Süleyman, tüm vatandaşların evlerine dönmesini, yetkililerin sükunet ve istikrarı sağlama ve geçen haftadan beri göstericilerin verdikleri kayıplarla zararı sınırlamak için gösterdikleri çabalara yardımcı olmak için sokağa çıkma yasağına uymalarını istedi. Bu arada Kahire'deki gösterilerde yaralananların sayısının 611'e çıktığı bildirildi. MENA, Sağlık Bakanlığının yaralananların sayısının 403'ten 611'e çıktığını açıkladığını duyurdu. -BEYAZ SARAY Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Mısır'daki şiddet olaylarıyla ilgili olarak, ''şiddet eylemlerinin Mısır yönetimi tarafından kışkırtılıyor olması halinde, bunun derhal son bulması gerektiğini'' söyledi. Gibbs, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ''Mısır'da demokrasiye yönelik değişimin derhal hayata geçirilmesi gerektiği'' mesajını yineledi. ABD Başkanı Barack Obama ve Amerikan yönetiminin Kahire sokaklarında meydana gelen şiddet eylemlerini şiddetle kınadığını vurgulayan Gibbs, ''Tüm bu süreç boyunca aynı mesajı verdik. Eğer herhangi bir şiddet eylemi Mısır yönetimi tarafından kışkırtılıyorsa, bu derhal son bulmalıdır. (Mısır'da) Değişim zamanı geldi ve bu zaman şimdi. Mısır halkının ilerleme ve değişimi görmeye derhal ihtiyacı var" diye konuştu. Gibbs, anlamlı bir değişimin, özgür ve adil seçimlere doğru ilerlerken, muhalefetin sesleri ve partilerinin de sürece katılmasını içermesi gerektiğini belirtti. Obama'nın, ''Mısır'da değişim zamanının geldiği'' mesajını, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile dünkü doğrudan ve samimi telefon görüşmesinde de açıkça dile getirdiğini ifade eden Gibbs, Beyaz Saray'ın, Mübarek'in Eylül ayına kadar görevde kalmasından tatmin olup olmadığı sorusunu, Obama'nın Mübarek ile görüşmesinin detaylarına girmeyeceği şeklinde yanıtladı. Gibbs, ''(Değişim ihtiyacı konusunda) Eğer bana şimdinin Eylül ayı mı demek olduğunu soruyorsanız, Eylül ayı değil, şimdi demek şimdi'' ifadesini kullandı. Gibbs, ''Obama'nın, Mübarek'i diktatör olarak görüp görmediğine'' dair bir soru üzerine de, ''ABD yönetimi, Mübarek'in, ülkesinde ve halkı tarafından şu anda çok ihtiyaç duyulan değişimi başlatarak, dünyaya kim olduğunu gösterme şansına sahip olduğuna inanıyor'' diye konuştu. Bazı uluslararası haber ajanslarınca Gibbs'in bu sözleri, ABD'nin Mübarek'in Eylül ayına kadar görevde kalma planlarına karşı tutumunu sertleştirdiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen'ın, Mısırlı muadili Korgeneral Sami Enan'ı arayarak, sükunete geri dönülmesi çağrısı yaptığı ve Mısır ordusuna duyduğu güveni dile getirdiği bildirildi. Mullen'ın sözcüsü Yüzbaşı John Kirby, ''Oramiral Mullen, Enan'a, devam eden temaslar için teşekkür etti, durumun normale dönmesi arzusunu yineledi ve Mısır ordusunun ülkede güvenliği sağlama yeteneğine duyduğu güveni ifade etti'' dedi. -ORDU BASKI YAPIP YAPMAMAYI TARTIŞIYOR ABD yönetiminden üst düzeyde bir yetkili, Mısır ordusunun, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e, protestocuların taleplerinin daha fazlasının karşılanması konusunda baskı yapıp yapmamayı tartıştığını ileri sürdü. Başkan Barack Obama yönetiminden, adı açıklanmayan yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Mübarek yanlısı ve karşıtlarının çatışmaları, Mısır ordusunun Mübarek'e ek adımlar atmaya ihtiyaç olup olduğuna dair baskı yapmasına yol açabilir'' dedi. Mübarek'in kendi yakın çevresinde de tartışma olduğunu ifade eden yetkili, ''Devlet Başkanı Mübarek'in yakın çevresinde, (protestocuların taleplerinin karşılanması konusunda) belirli adımlar attıkları, ancak yeteri kadar adım atılmadığı veya bu adımların yeteri kadar hızlı atılmadığı sorunu veya olgusuna ilişkin bir tartışmanın yapılmakta olduğunu düşünüyoruz" dedi. -NATO, MISIR'IN BÖLGESİNDE "YAPICI ROL OYNAMAYI SÜRDÜRMESİNİ" BEKLİYOR NATO Sözcüsü Oana Lungescu, basın brifinginde, "Mısır'da tüm tarafların şiddetten kaçınarak insan haklarına tam saygılı barışçıl demokratik dönüşümü güvence altına alacak şekilde daha fazla gecikmeden açık diyaloğa girmeleri" çağrısı yaptı. Mısır'ın, NATO'nun bölge ülkeleriyle güvenlik alanında işbirliği içinde olduğu Akdeniz Diyaloğu'nda "değerli bir ortak" olduğunu kaydeden Lungescu, "Mısır bu ortaklığın geliştirilmesinde çok önemli rol oynadı ve Mısır'ın bölgede yapıcı rol oynamayı sürdürmesini bekliyoruz" dedi. -İSRAİLLİ 4 GAZETECİ MISIR'DA TUTUKLANDI Mısır'daki gösterileri izlemek için Kahire'ye giden İsrailli 4 gazetecinin tutuklandığı bildirildi. İsrail radyosunun haberine göre, gazetecilerden 3'ü İsrail'in Kanal 2 televizyonu için, dördüncüsü de İsrail'in Arap kentlerinden Nasıra'daki bir haber portalı için çalışıyor. Gazetecilerin tutuklanma gerekçesi olarak, hem ülkeye turist vizesiyle giriş yaparak çalışmaları, hem de sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinin gösterildiği bildirildi. İsrail televizyon ve gazetelerinin bir çok muhabiri, gösteriler nedeniyle Mısır'da bulunuyor. Bu arada Jerusalem Post gazetesinin internet sitesinde de, İsveç gazetesi Aftonbladet'e dayanarak verilen haberde, iki İsveçli gazetecinin de Mısır askerleri tarafından, "Mossad ajanı" oldukları iddiasıyla saatlerce tutuldukları belirtildi. Haberde, Mısır askerlerinin gazetecilere saldırdıkları, yüzlerine tükürdükleri ve öldürmekle tehdit ettikleri de kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, tutuklu gazetecilerin serbest kalmalarını sağlamak için Mısır'lı yetkililerle temasa geçtiği belirtilirken, bakanlık, Mısır'da bulunan tüm İsrailli basın mensuplarından sorumlu davranmalarını ve kurallara riayet etmelerini istedi.