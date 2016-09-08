Süleymancıların liderini binlerce kişi uğurladı

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesine binlerce kişi katıldı.

Beykoz’daki evinde geçirdiği beyin kanamasınedeniyle gece 03.00 sıralarında hastaneye götürülen 61 yaşındaki Ahmet Arif Denizolgun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Süleymancılar cemaatinin lideri Denizolgun’un cenazesi bugün saat 15.30 sıralarında Üsküdar’daki Selimiye Camii’ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından da Arif Ahmet Denizolgun’un cenazesi binlerce kişi eşliğinde defnedilmek için Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze aracının mezarlığa girişi sırasında adeta izdiham yaşandı. Mezarlığa gelenler Denizolgun’un tabutuna dokunabilmeye çalıştı. Arif Ahmet Denizolgun’un cenazesi edilen duaların ardından da toprağa verildi.

Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu olan Denizolgun, Refah Partisi’nde başladığı politik hayatına ANAP’la devam etmiş ve Ulaştırma Bakanlığı da yapmıştı.