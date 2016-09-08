T24 LogoT24 Logo
Gündem

Süleymancıların liderini binlerce kişi uğurladı

Arif Ahmet Denizolgun Refah Partisi’nde başladığı politik hayatına ANAP’la devam etmiş ve Ulaştırma Bakanlığı da yapmıştı

08 Eylül 2016 22:53

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesine binlerce kişi katıldı. 

Beykoz’daki evinde geçirdiği beyin kanamasınedeniyle gece 03.00 sıralarında hastaneye götürülen 61 yaşındaki Ahmet Arif Denizolgun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Süleymancılar cemaatinin lideri Denizolgun’un cenazesi bugün saat 15.30 sıralarında Üsküdar’daki Selimiye Camii’ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından da Arif Ahmet Denizolgun’un cenazesi binlerce kişi eşliğinde defnedilmek için Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze aracının mezarlığa girişi sırasında adeta izdiham yaşandı. Mezarlığa gelenler Denizolgun’un tabutuna dokunabilmeye çalıştı. Arif Ahmet Denizolgun’un cenazesi edilen duaların ardından da toprağa verildi.

Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu olan Denizolgun, Refah Partisi’nde başladığı politik hayatına ANAP’la devam etmiş ve Ulaştırma Bakanlığı da yapmıştı.

ETİKETLER

Arif Ahmet Denizolguncenazesüleymancılarulaştırma bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24