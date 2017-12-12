SÜLEYMAN SOYLU'DAN POLİS BAŞMÜFETTİŞLERİNE: BİRİNCİ ÖNCELİKLİ GÖREVİNİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETMEKTİR (1)

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı.\"

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir. Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar\" dedi.

Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın Merter\'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'Müfettişlik Temel Eğitimi ve Güncelleme Semineri\'ne katıldı.

Seminerin açılış programında konuşan Süleyman Soylu, FETÖ ile yürütülen mücadele üzerine açıklamalarda bulundu. \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir\" diyen Bakan Soylu, \"Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar. Evet, 15 Temmuz gecesi olanlar, bu hadiseyi Türkiye\'nin başına getirmeye çalışanlar bugün yargılanıyorlar ve Türkiye içinde olanlar gerekli cezaları alıyorlar. Sizin, kendi mesleğiniz içerisinde tanıdıklarınız ve yıllarca FETÖ\'nün bayraktarlığını yapanları tanıyorsunuz, teşkilat tanıyor ve gereğini yerine getiriyor\" ifadelerini kullandı.

\"TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLANA KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ\'nün diğer örgütler gibi olmadığını devleti hastalık gibi sarmaya çalışmış bir örgüt olduğunu kaydetti. Soylu,

\"Bu hastalıklı yapıdan tek bir hücre kalmayana kadar ve temizlendiğinden emin olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi.

\"55 BİN 665 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ\"

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

\"15 Temmuz hain darba girişiminden bugüne kadar darbe girişimiyle, FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 14 bin 754 kişi görevden uzaklaştırıldı, 29 bin 261 kişi de ihraç edilmiş toplam 44 bin kişiye gerekli araştırmalar, soruşturmalar değerlendirmeler sonucuda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bunun neticesinde göreve iade edilenler de oldu. Bu konuda bakanlığımız bünyesinde 7 bin 602 kişi de görevine iade edilmiştir. FETÖ soruşturması kapsamında iptal edilen pasaport sayısı da 234 bin 419\'dur.\"

Görüntü Dökümü

-----------------

-Seminere katılanlar

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detaylar