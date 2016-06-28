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"Emekliye maaş promosyonunda çalışmalar tamamlandı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, promosyonun ilgili maaşın bankada durma süresi üzerinden yapılacak teknik bir hesaplama ile belirleneceğini söyledi

28 Haziran 2016 00:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, tüm emeklilerin promosyon alması konusunda hem özel hem kamu hem de katılım bankalarıyla görüşmeler yapıldığını ve çalışmaların teknik düzeyde tamamlandığını söyledi.

CNN Türk'ün haberine göre; Trabzon'da çeşitli programlara katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Ne kadar ödenecek?

 

Promosyonlara ilişkin bazı gazetelerde ve yayın organlarında çok yüksek rakamların yazıldığını söyleyen Soylu, "Tekrar ifade etmek istiyorum, bu bir promosyondur. Ancak bunu bir maaşla eşitlemeye çalışan yaklaşımlar söz konusu. Elbette gönül öyle ister ama promosyon dediğimiz, ilgili maaşın bankada durmasının karşılığı elde edilecek bir gelirdir. Yani ilgili maaşın bankada durması ne kadarsa, bunun teknik hesaplaması ne kadarsa ona ait bir promosyon yaklaşımı olacaktır. Maalesef bazı basın ve yayın organlarında çok yüksek beklenti oluşturuluyor. Bilinmesini isteriz ki bu konuda arkadaşlarımız da bizler de çalıştık. Önümüzdeki günlerde hükümetimize bir sunumda bulunacağız. Orada verilecek karardan sonra bir adım daha atacağız." dedi.

 

"Hükümete sunduktan sonra karar verilecek"

 

Seçim sürecindeki vaatlerini yerini getirmek istediklerini söyleyen Soylu, "Katılım bankaları, özel bankalar ve kamu bankaları dahil hepsi ile görüşmelerimizi yaptık ve teknik olarak bir noktaya vardık. Bunu hükümete  sunduktan sonra verilecek karar üzerinden bir adım daha atacağız ve o adımdan sonra inşallah hayırlı bir sonuca ulaşırız çünkü bu bizim seçim öncesinde hükümet olarak söylediğimiz bir vaatti. İnşallah bunu da yerine getirmek istiyoruz." dedi.

 

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