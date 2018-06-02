Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak açıklaması: İkimiz de Trabzonluyuz, aynı deredeniz

İçişleri Bakanı ve AKP MKYK Üyesi Süleyman Soylu,Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile aralarında bir problem olduğu iddialarına ilişkin soruya yanıt verdi. Albayrak'tan 'arkadaşım' diye bahseden Soylu, "Berat Beyle ortak özelliğimiz ikimiz de Trabzonluyuz. Aynı deredeniz" dedi.

Habertürk TV'de Akılda Kalan programında Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan bakan Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile aralarında bir problem olduğu iddialarına ilişkin soruya ise Albayrak'ın iyi arkadaşı olduğunu belirterek yanıt verdi. Türkiye'nin enerji alanında planlayan ve yöneten hale geldiğine işaret eden Soylu, Bakan Albayrak'ın bu konudaki başarısına dikkati çekti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Berat Bey benim iyi bir arkadaşım. Arkadaşım olması bir yana hakkını teslimetmek lazım. Türkiye dünyanın en önemli güvenli enerji geçiş coğrafyası. Ve biz enerjiden meselenin peşindne koşmaktan bugün meseleyi yöneten bir hale geliyoruz. Ve bunu yapan başarılı bir arkadaşımız. Bizden önceki hükümetlerde de 'bir zoka yutturabilir miyiz' diye bakarlar, bakılacakalrdır da. Biz de o zokayı yutmamalıyız. Bu kadar işle uğraşan adamlar bir de bunlarla uğraşırsa yanlış olur. Berat Beyle ortak özelliğimiz ikimiz de Trabzonluyuz. Aynı deredeniz."