Süleyman Soylu: Yunanistan'a geçmiş biri elini kolunu sallayarak geri gelemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de Türk askerine düzenlenen saldırı sonrasında kapıları açmasıyla sınırlara akın eden sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın sınırları içine giren sığınmacıları geri göndermesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Soylu, "Yunanistan'a geçmiş biri elini kolunu sallayarak geri gelemez" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in görüştüğü Soylu, İdlib saldırısı sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugüne dek 145 bin kişi geçti. 5 binini gizlice bizim topraklara geçirdiler. Onların da yüzde 90'ı yeniden Yunanistan'a geçti" diye bilgi veren Soylu, giden sığınmacıların geri gönderilmesine ilişkin tartışmalara şöyle açıklık getirdi:

“Geçenleri geriye bizden gizlice göndermeleri gerekiyor. Birincisi geri gönderme işi uluslararası hukuka aykırıdır. İkincisi bizim de sınırlarımızı korumamız gerek. Yunanistan'a geçmiş biri elini kolunu sallayarak geri gelemez. Bizim özel harekat sınır bölgesine gönderdik. Artık Yunanistan'ın göçmenleri geri göndermesine de geçit vermiyoruz.”

Soylu, "Yunanistan sınırında yaşanan görüntüler ne zaman biter? Sorun nasıl çözülür?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Biz Avrupa'nın kendisine gelmesini, 18 Mart mutabakatına uymalarını beklemekteyiz. Hadi bizim için vaat edilen vize muafiyetini, gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesini, yeni fasıl açılmasını bir kenara bıraktım. En azından göçmenlere karşı kendi medeniyetlerine yakışır şekilde davransınlar. Bu konudaki uluslararası hukuk kurallarına uysunlar.

Bizim için süreç devam ediyor. Taahhütlerimize uyuyoruz. Şimdi sadece bu taraftaki kapıyı açtık. Kimseyi zorla göndermiyoruz.”