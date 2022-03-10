Süleyman Soylu'ya hakaret davasında gazeteciye beraat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası sonrası "Batacak gemiyi ilk önce fareler terk eder… Evrensel bir sözdür… Fareler gidince gemi de batar…” paylaşımı nedeniyle yargılanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal beraat etti.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına yönelik "Batacak gemiyi ilk önce fareler terk eder… Evrensel bir sözdür… Fareler gidince gemi de batar…” görüşü nedeniyle “kamu görevlisine hakaretten” yargılandığı davada karar çıktı.

Bianet'in haberine göre Kanbal ve avukatı Erdal Kuzu Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmayı İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi Eşbaşkanı avukat Fevzi Adsız de takip etti. Süleyman Soylu tarafındansa kimse duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti suçlamanın basit yargılama usulüne tabi olduğu gerekçesiyle beraat kararı verildiğini ancak Soylu’nun avukatlarının yaptığı itirazın üst mahkemece kabul edilmesi üzerine yargılamanın yeniden başladığını hatırlattı.

"Kullandığım söz evrensel bir sözdür"

Kanbal ise yaptığı savunmada, “Kullandığım söz evrensel bir sözdür. İçişleri Bakanı olan şahsın burada ne bir resmi ne ismi ne de onun istifasına dair bir haber bağlantısı yoktur. Sadece istifa ettiği gün bu paylaşımı yapmış olmamdan dolayı bu sonuç çıkarılmıştır” dedi.

Soylu’nun istifasına ithafen bu sözü kullansa dahi bir paylaşımın ‘hakaret’ olmadığını belirten Kanbal “Mardin’de gazetecilik yapan biriyim. Bölgede yapmış olduğum gazetecilik faaliyetlerinden rahatsız olunduğunu, kamuoyu bilmektedir. Gazetecilik mesleğimi sokakta engellemeye çalışanlar, bunu yapamadıkları için bu tür yollara başvurmaktadır. Bu soruşturmada gazetecilik mesleğinden dolayı Emniyet Müdürlüğü polislerinin keyfi ve şahsımı hedef alarak savcılığa bildirmesi sonucu başlatılmış saçma sapan bir soruşturmadır” diye konuştu. Ardından da mahkemeden beraat kararı vermesini istedi.

"Gazetecilik yaptığı için hedef haline getirildi"

Daha sonra söz alan avukat Erdal Kuzu ise bakan düzeyinde bir siyasetçinin istifa etmesinin dünyanın her yerinde tartışılacak bir konu olduğunu söyledi.

Paylaşımın sadece bir atasözünden ibaret olduğunu ifade eden Kuzu, “Suçun unsurlarının oluşmadığı düşüncesindeyiz. Müvekkil bölgede eleştirel gazetecilik yaptığından dolayı sürekli soruşturma ve kovuşturmaların konusu haline gelmiştir. Bu soruşturma da bu gerekçeyle açılmış bir soruşturma olup, suç oluşmadığından beraatına karar verilmesini isteriz” dedi.

Mahkeme "beraat" dedi

Savunmaların ardından mütalaasını veren duruşma savcısı, paylaşımda herhangi bir yorum olmadığını belirtti. ‘Fare’ kelimesinin de doğrudan doğruya Süleyman Soylu’ya hakaret kastıyla yazıldığına dair bir delil olmadığını ifade ederek Kanbal’ın beraatını istedi.

Mütalaaya karşı yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Kanbal’ın beraatına karar verdi.