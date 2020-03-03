İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Otobüsler açısından sıkıyönetim ilan edilmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası otobüslerin kazaya karışma oranının diğer araçlara göre 6 kat daha fazla olduğunu belirterek, "Otobüsler açısından mart ayından itibaren yıl sonuna kadar sıkıyönetim ilan edilmiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eşgüdüm Kurulunun 5'inci toplantısına katıldı.

Türkiye'de 2019 yılında motorlu taşıt sayısının 2011 yılına göre yüzde 44, sürücü sayısının yüzde 34, genel nüfus sayısının ise yüzde 11.3 arttığını belirten Bakan Soylu, buna rağmen ölümlü kazalarda yüzde 32.2, kaza yeri ölümlerinde yüzde 34.2 azalma sağlandığını ifade etti.

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok"

Otobüs kazalarına değinen Bakan Soylu, özellikle uykusuzluk ve dikkat dağınıklığının önüne geçmek için denetimler yaptıklarını belirterek, "Otogar çıkışlarında, şehirler iarası yollarda denetimler gerçekleştirdik. Ancak bugün elimizde şöyle bir tablo var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok.



Çünkü dünyada en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Türkiye'deki tüm araçların 1.2'si kazaya karışmaktadır. Tüm otobüsler içerisinde kazaya karışanların oranı ise yüzde 2.8'dir. Bunu buradan ifşa ediyorum ki herkes sorumluluğunu yerine getirsin. İnsanların hayatını tehlikeye atamazsınız, biz attırmayacağız." (DHA)

"Sıkı yönetim ilan edilmiştir"

Bakan Soylu, sektörün artık kendisini sorgulamasını, otobüs kazalarında yaşanan acıları, bir vicdan muhasebesine tutmalarını istediklerini söyleyerek, şunları söyledi: Kimse kusura bakmasın bizim buna sabrımız kalmadı. Yani artık dolayısıyla onlara çağrıda bulunuyorum; üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirsinler. Eğer bu yükümlülükleri yerine getirmezlerse, trafik kazalarına karışma oranı, riskli araç sürme oranı ve yaptıkları hataları kamuoyuyla tek tek paylaşacağız.



Onlardan fazla bir şey istemiyoruz, yeni bir keşif de beklemiyoruz. Dünya nasıl yapıyorsa öyle yapsınlar. Şoförlerinin uyku durumlarını, araçlarının bakımlarını ve denetimlerini standartlara uygun gerçekleştirsinler."