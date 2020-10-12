Süleyman Soylu: Kavanozda yetişmedim, Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim veya büyükelçiliklerin emzirdiği adam da değilim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Cumhuriyet gazetesinde Barış Terkoğlu imzasıyla yayınlanan “İçişleri Bakanı hangi cemaatten” başlıklı yazıya sosyal medya uygulaması Medium üzerinden yanıt verdi. "Kavanozda yetişmedim. Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim. Veya büyükelçiliklerin emzirdiği adam da değilim" diyen Soylu, "Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim" dedi.

Bugün yayınlanan köşe yazısında Terkoğlu, Soylu için, "Nurculuk onun düşünce hayatında belirleyiciydi. Sadece Fırıncı değil, Saidi Nursi’nin bir başka öğrencisi Mustafa Sungur’un cenazesini kaldırırken de 'Çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz edep timsali bir şahsiyetti' demiş, ‘Türkiye bir ağabeyini kaybetti' sözleriyle kendisindeki yerini açığa vurmuştu. Soylu’yu zaman zaman Norşin medreselerinde diz çökerken görmemiz tesadüf değil. Cemaatlere sahip çıkan açıklamasından sonra Said Yüce gibi Nurcu liderlerin ona ilk teşekkür edenler olması da'' ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: İçişleri Bakanı hangi cemaatten?

Terkoğlu, Soylu’nun ağustos ayında katıldığı bir nikahta “Arif Abi” diye bahsettiği Arif Önemli hakkında da bazı iddialarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yayımladığı bir yazıyla bu iddiaları yalanladı. Çocukluğundaki dini eğitimi dedesinden aldığını belirten Soylu, çocukluk ve gençliğinin Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi binalarında geçtiğini ifade ederek, ''Bahsettiğin memleketsever, vatansever, mümtaz şahsiyetlerin hepsini parti koridorlarında, o arkadaşlarımızdan öğrendik. Bunu da herkes bilir…” diye yazdı.

''Kavanozda yetişmedim, Amerika'dan talimatla gelmedim, vefayı severim''

Cumhuriyet’teki yazıda ismi geçen Arif Önemli’nin de 1993'e kadar Doğru Yol Partisi'nin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nı yaptığına değinen Soylu yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kavanozda yetişmedim. Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim. Veya büyükelçiliklerin emzirdiği adam da değilim. Vefayı severim. Hem semtini, Hem asaletini, hem manasını… Son olarak, herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim. Bunu da herkes bilir... Ancak geçmişte çok okuduğumu, kitaplar devirdiğimi de herkes bilir.

Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğrenilmez. Allah öğrenmek isteyene muhakkak fırsat verir… Yazık ki Çocuk! Öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın...

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