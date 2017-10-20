Süleyman Soylu, kaçırılma iddiasını gazeteden öğrenmiş

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Genel Kurul’da önceki gün gerçekleştirilen oturumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Ankara’da kendisine Kamu Güvenlik Timi diyen bir ekip tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve işkenceye uğradıktan sonra serbest bırakılan vatandaşı sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçırılma olayınından gazeteleri okuduktan sonra haberdar olduğunu söyledi.

BirGün'de Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Deniz Bahçeci isimli üniversite öğrencisinin 10 Ekim Salı günü kendilerine “polis” diyen kişilerce siyah bir minibüse bindirildiğini ve sonrasında aynı kişilerin kendilerine Kamu Güvenlik Timi dediğini aktaran Sarıhan, “Bu genç öğrenci ağır bir şekilde dövülerek bırakıldı. Bu çocukla ilgili, bu durumla ilgili nasıl bir araştırma yapılacak? Kamu Güvenlik Timi denilen bir tim gerçekten var mı?” diye sordu.

“Eğer var ise…”



Sarıhan’ın sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, kaçırılma olayından gazeteleri okuduktan sonra haberdar olduğunu iddia etti. Soylu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yasaların, Kanun’un tanımadığı hakkı kimse kendi adına kullanamaz. Buna hiçbirimiz müsaade etmeyiz. Devlet de, hukuk da müsaade etmez. Böyle adı sanı meczup olan birtakım kuruluşların kendi adına bir yerlerde eğer var ise değerlendirme yapmalarına da tahammülümüz olmaz.”