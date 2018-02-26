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"Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'ndan istifa edecek" iddiası

İçişleri Bakanlığı görevinde seçim dönemlerinde 6 bakan görev yaptı

26 Şubat 2018 16:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da  yaptığı konuşmasında bazı ifadelerinin 'veda' olarak yorumlanmasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Soylu'nun Erdoğan'a yakın bakanlarla yaşadığı gerginlik yüzünden istifa edeceği iddia edildi. 

Soylu, memleketi Trabzon’da AKP gençlere yaptığı konuşmada, “Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, bu sözlerin ardından Ankara kulislerinde Soylu'nun birkaç gün içinde istifasını sunacağı konuşulmaya başlandı.

Soylu'nun istifa edeceğine ilişkin çeşitli iddiaların olduğu da gündemde. Bunlardan en çok dillendirileni ise Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olan bazı bakanlarla arasında yaşanan gerginlik. 

Geçmişte Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 'Melih Gökçek Go-Kart'a bindi' başlıklı yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girmeni istemiyorum" dediğini iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı görevinde ise seçim dönemlerinde ve 7 Haziran 2015 döneminde kurulan geçici seçim hükümetinde yer alan tarafsız bakanlar (Osman Güneş, Sebahattin Öztürk ve Selami Altınok) dışında 6 bakan görev yaptı. Bunlar sırasıyla şöyle:

Abdülkadir Aksu- (18 Kasım 2002 – 8 Mayıs 2007)
Beşir Atalay- (29 Ağustos 2007 – 8 Mart 2011)
İdris Naim Şahin – (6 Temmuz 2011 – 24 Ocak 2013)
Muammer Güler – (24 Ocak 2013 – 25 Aralık 2013)
Efkan Ala – (25 Aralık 2013 – 31 Ağustos 2016)
Süleyman Soylu – (31 Ağustos 2016 – Görevde)

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