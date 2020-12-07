Süleyman Soylu'dan, HDP’nin Batman’daki cinsel istismarla ilgili paylaşımına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da 15 yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili paylaşım yapan HDP'ye tepki göstererek, "Örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" ifadelerini kullandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu kişilerin 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Başsavcılık olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını ve yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi. Başsavcılık, ‘’Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

HDP Fatih İlçe Örgütü konuyla ilgili, "15 yaşında bir çocuk, 3 gebelik. Uzman çavuş, polis ve korucu dahil toplam 27 erkekten sadece biri tutuklu. Savcılık bununla da yetinmeyip gizlilik kararı verip yayın yasağı getiriyor. Biz de oturup çıkacak sonuca güveneceğiz, öyle mi? Meydanlardayız" paylaşımını yaptı.

HDP'nin paylaşımına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." paylaşımında bulundu.













