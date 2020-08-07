Süleyman Soylu, düğün denetimine katıldı: Cumhurbaşkanımızın bir nasihati var; 'en az 3 çocuk' inşallah

Soylu, burada yaptığı konuşmada, çifte mutluluklar dileyerek, geleneklerine, göreneklerine bağlı olmalarını istedi. Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir nasihati var biliyorsunuz. Diyor ki 'en az 3 çocuk.' İnşallah. Güvenlik teşkilatında çalışıyorsunuz, ikiniz de polissiniz ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü, iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile "İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz" mesajını paylaştı.