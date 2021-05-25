Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür: Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına karşı kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına yönelik olarak, "Hiç kimse, İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecektir, Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını ifade ediyorum" demişti.

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması: Hiç kimse, İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecektir, Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz