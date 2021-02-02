Süleyman Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik olarak isim vermeden ABD'yi ima ederek, "Bunun bir özgürlük alanı olarak tanımlanması son derece safdilliliktir yani. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, FETÖ'yle. Şeytani bir örgüttü FETÖ. Bütün bunları tetikleyebilecek bir anlayışa sahipler. 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit" dedi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Soylu, sosyal medyadan kendisine bir yılda 15 bin hakaretin geldiğini söylerken, yasamanın konuyla ilgili kanunu değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Soylu, "Yasamanın bu kanunu değiştirmesi lazım. Bu stratejik ve sistematik bir haldir ve bu bilerek yapılıyor. Devletin polisine yapılıyor mu, yapılır. En kutsallarımıza yapılıyor mu, yapılıyor. Aileye, devlet yöneticililerine yapılıyor mu, yapılıyor. Bunun bir özgürlük alanı olarak tanımlanması son derece safdilliliktir yani" dedi.

"Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, FETÖ'yle. Şeytani bir örgüttü FETÖ. Bütün bunları tetikleyebilecek bir anlayışa sahipler" diye Soylu, "15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit" ifadelerini kulanan Soylu, isim vermeden ABD imasında bulundu.

Soylu, şöyle devam etti:

"Ben bunu karşı karşıya kaldığım tecrübelerim açısından, bu sistematik şekilde yapılan ve yaptırılan bir süreç. Ne yapılması lazım, bu tip hakaretlerde bunu bir daha yapamayacak konuma getirecek engel ortaya koymazsa bu daha artarak devam edecek. Siz ne yaparsanız yapın sizi beğenmiyorsa, sizi fikren yenemiyorsa, küfür edecek. Burada benim iç itirazım, olayın sistematik olarak tarifi yapıldığı zaman bunun bir kanuna ihtiyacı var. Ben bunun mağduruyum."