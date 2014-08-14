Süleyman Seba, İnönü Stadı'ndan böyle uğurlanacak

Efsane başkan Süleyman Seba için Vodafone Arena'da yapılacak törende, iki bin kişi stada alınacak. İnşaatı biten tribünde sporcular için özel alan yapılırken, cenaze arabası da sahaya inecek.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. 1947 yılında açılan İnönü Stadı'nda ilk golü atan isim olarak tarihe geçen Seba için yeni adıyla Vodafone Arena'da anma töreni düzenleneceği açıklandı. İlk olarak 15 Ağustos Cuma günü saat 11:00'de düzenleneceği duyurulan tören, yoğun katılım nedeniyle saat 12:00'ye alındı. Ancak Beşiktaş'ın yeni stadında inşaat devam ettiği için anma töreninin saha içinde mi, yoksa stat önünde mi yapılacağı merak konusu oldu.

‘Stada 2 bin kişi alınacak’

İnşaatı yapan firmanın yetkilisi, Radikal'den Gökhan Karataş'a yaptığı açıklamada, anma töreni hakkında detaylı bilgiler verdi.

Vodafone Arena'da inşaat çalışmalarının devam etmesine karşın yolların kapanmaması için stat dışının tercih edilmediğini vurgulayan yetkili, "Anma töreni stadın içerisinde yapılacak. Ön taraftaki büfenin olduğu yerde olursa, o alan ancak 500 kişi alır. Başka bir yerde yapılırsa da gidiş-geliş yolları kapanır" dedi.

‘Cenaze arabası sahaya inecek’

İki bin kişi içeri alınacak. İnsanlar yoldan inip stada girebilecek, ama araçlar stada alınmayacak. Cenaze arabası sahaya inecek. Gerekli güvenlik önlemleri sağlanıyor. Onursal Başkan Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a büyük emekleri var. Böyle bir günde insanları yolların ortasına dizmemek için böyle bir önlem alıyoruz" dedi.