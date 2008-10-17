Süleyman Seba ölümsüzleşiyor



Beşiktaş Belediyesi tarafından yaptırılan, Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın heykeli cumartesi günü açılacak.





Beşiktaş Kulübü'nün efsane isimlerinden onursal başkan Süleyman Seba'nın Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan heykeli, 18 Ekim Cumartesi günü açılacak.



Beşiktaş Kulübü'nün Akaretler'deki kulüp binasının karşısında bulunan Vişnezade Parkı'nda yer alacak heykelin açılışına, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba da katılacak.



Heykelin açılışı için bütün kulüp başkanlarının davet edildiği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in de törene katılmasının beklendiği bildirildi.



Veda ederken ağlamıştı



Başarılarından çok, yaptıklarıyla Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kuran Onursal Başkan Seba, 2000’de görevi bıraktığında gözyaşlarıyla camiaya şöyle seslenmişti: Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz, Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz, Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım! 84’te karşınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsem bu gün de aynı heyecan ve duygularla başım dik ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum...



Beşiktaş Seba'yla altın çağını yaşadı



Beşiktaş’ın Türkiye’de zirveye oynayan kimliğinde, en büyük pay sahibi insanların başında Süleyman Seba gelir...



İşte Süleyman Seba’nın Beşiktaş Kulübü’ndeki başarıları...





* Futbolculuk döneminde Beşiktaş altyapısından A takıma yükseldi. 5 senede 4 İstanbul Lig şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı.



* 1947 yılında İnönü Stadı’nın açılışında Beşiktaş, İsveç’in AIK takımıyla karşılaştı. İnönü’de ilk golü atan oyuncu, Süleyman Seba’ydı...



* 1954’te futbolu bıraktı, 1957’de kulübe üye oldu. 1963’te yönetim kurulunda yer aldı.



* 1984’te Beşiktaş kulübü zor bir dönemden geçerken Mehmet Üstünkaya’dan yönetimi devraldı ve Beşiktaş’ın altın çağı başladı.



* Takımı Gordon Milne’e teslim etti. İngiliz hoca ilk yıllarında takımı şampiyonluğa taşıyamadı ancak Seba Milne’in arkasında durdu. İstikrar başarıyı getirdi, 3 yıl üst üste şampiyonluk geldi.



* 16 sene Başkanlık koltuğunda kaldı, 8 kongrede rakiplerine üstünlük sağladı. İstikrarı benimsedi ve Türk futboluna ‘Şerefli ikincilik’ deyimini kattı.



* Seba’nın başkanlık koltuğunda oturduğu 16 sezonda Beşiktaş, 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası kazandı.



* Beşiktaş, saha içindeki başarıları kadar saha dışında gayrimenkul anlamında zengin bir kulüp oldu. Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve Kamp Tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli Tesisleri, Beşiktaş Koleji yapılırken, BJK İnönü Stadı da 49 yıllığına Beşiktaş’a devredildi.



* Seba döneminde Beşiktaş değerleri ön plana çıktı. Takımda kolej ruhu yakalandı. Altyapıdan gelen oyunculara önem verildi, Metin, Ali, Feyyaz, Rıza gibi oyuncular Türk futboluna kazandırıldı.





'Heykeli dikilecek adam; Süleyman Seba'



Heykelin yapımında büyük pay sahibi olan Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, iki yıllık bir çalışma sonucunda bu kararın verildiğini belirtti. Ünal, “Bugün gökdelenler, plazalar, tesisler fışkırıyorsa, bunun en büyük mimarı Süleyman Seba’dır. Bunu kimse inkar edemez, rakamlar asla yalan söylemez. Böylesi rekortmen bir başkanın heykeli dikilir” ifadesini kullandı. Yıldırım?Demirören ise, Seba’nın heykelinin dikilmesine karşı çıkmış, “Eğer heykel dikilecekse, tüm Beşiktaş Başkanları’nın yapılması gerekir” diyerek muhalefet etmişti.

