Süleyman Seba kabri başında anıldı, Ali Sami Yen de unutulmadı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı. Başkan Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Erdal Karacan'ın yanı sıra Seba döneminde yöneticilik yapan eski üyeler, eski sporcular ve kongre üyeleri katıldı.

Fikret orman: Allah bize Seba'ya layık olmayı nasip etsin

Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, ''Bugün Süleyman ağabeyimizin ölüm yıl dönümü. Bizim için de hem O'nu yad etmek, hem de Beşiktaş'ta yaptıklarını hatırlamak için önemli bir gün. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize çok şeyler öğretti, Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı. Maddi olan şeylerden, şampiyonluktan daha önemli olan şeyler vardı; bize esas onları öğretti. Bunlardan biri de Beşiktaşlılığın ne demek olduğu, centilmenliğin, bir spor adamı zerafetinin ne demek olduğunu gösterdi bütün spor camiasına. Biz de evlatları olarak ondan çok şey öğrendik. Allah bize de ona layık olmayı, bütün Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Süleyman ağabey 'Beşiktaş'ı üzmesinler' dedi. İnşallah Beşiktaş'ı hiç kimse üzmez, üzmeye de kimsenin gücü yetmesin'' ifadelerini kullandı. Anma töreni okunan dualarla son erdi.

Ali Sami Yen unutulmadı

Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve kongre üyeleri Süleyman Seba'yı anma töreninin ardından Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen'in de mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.