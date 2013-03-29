Süleyman Seba hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba, yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Seba'nın bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi.



Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Seba'nın yeğeni ve eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, efsane başkanın yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandığını ve Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Reha Baran, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Doç. Dr. Reha Baran, Seba'nın şu anda tehlikeli bir durumunun olmadığını belirterek, "Zattüre bulgusu yok, ama ateşin nedenini araştırıyoruz. 3-4 gün yoğun bakımda tutup, inşallah sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.



Orman: Hayati bir tehlikesi yok



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, Seba'yı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Kendisi ateşlendiğinde Tayfur Hoca yanındaydı. Tayfur Hoca arabasıyla buraya getirdi. Filmleri çekildi, göğsüne bakıldı. Şu anda ateşi var ve birkaç gün yoğun bakımda kalacak. Hayati bir tehlikesi yok. Bize intikal etmiş endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu.