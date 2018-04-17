'Süleyman Seba Eski Dostlar ve Anılar' kitabı tanıtıldı

ALİ DANAŞ, İSTANBUL - DHA, Spor yazarları Faik Gürses ve Gürel Yurttaş\'ın birlikte yazmış olduğu \'Süleyman Seba Eski Dostlar ve Anılar\' kitabının tanıtımı yapıldı.

Vodafone Park Stadı Müze bölümünde düzenlenen tanıtıma Beşiktaş yöneticileri Ahmet Ürkmezgil ve Erdal Karacan, eski futbolcular Metin Tekin, Samet Aybaba, kongre üyeleri ve basın camiasından birçok isim katıldı.

Faik Gürses ve Gürel Yurttaş konuklara kitap imzaladıktan sonra Ahmet Ürkmezgil ile beraber açıklama yaptı.

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş\'ın değerlerine her zaman sahip çıkan bir kulüp olduğunu ifade ederek \"Süleyman abi bizim için çok önemli bir simge ve değerimizdir. Herkesin onunla sayısız anıları vardır. Faik Gürses ve Gürel Yurttaş\'a bu kitabı yazdıkları için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Kitabı birlikte yazan Faik Gürses ve Gürel Yurttaş ise kitabı yazmak için bir çok yöneticinin yanı sıra Seba\'nın arkadaşı ile konuştuklarını söyleyerek \"Süleyman Seba\'nın anıları 450 sayfalık bu kitaba sığmayacak kadar çok. Kendi anılarımız ile beraber bir çok eski yönetici ve arkadaşlarının duyulmayan bilinmeyen anılarını yazdık. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun\" dedi.

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