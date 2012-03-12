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Spor

Süleyman Seba, başkan adayını seçti!

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan vekili ve divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz'in etrafında birleşme tavsiyesinde bulundu.

12 Mart 2012 20:08

 

T24 - Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba, yaptığı açıklamada camianın Yalçın Karadeniz etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.
 
Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde daha önce Serdal Adalı, başkanlığa aday olacağını açıkladı.
 
Yıldırım Demirören'in, TFF başkanlık seçimlerine girmek için Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından, gözler 25 Mart'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrilmişti. Burada Beşiktaş Kulübü Başkanlığı için aday olmak isteyenlere, 15 Mart'a kadar başvuru süresi tanındı.
 
 

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