Birand yoğun bakımda, durumu kritik

Kanal D Haber Koordinatörü Süleyman Sarılar, Kanal D Haber Grubu Başkanı Mehmet Ali Birand'ın sağlık durumuyla ilgili, ''Şu anda beyin ölümü söz konusu değil, tedavisi devam ediyor ama durumu kritik'' dedi.

Sarılar, Amerikan Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Birand'ın hastaneye hastaneye rutin, her zaman olabilen bir stent değişimi için geldiğini ifade ederek, daha önce safra kesesindeki akışkanlığı sağlamak için bir stent takıldığını, bunun kolay bir ameliyat olduğunu kaydetti.

Birand'ın dün de aynı operasyon için hastaneye yattığını bildiren Sarılar, şu bilgileri verdi:

''Yine stent, çok kolay bir ameliyatla kısa sürede değiştirildi. Fakat o anda kalbinde bir komplikasyon meydana geldi. Dolayısıyla ameliyathaneden hemen yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda devam ediyor tedavisi. Başhekim Ömür Bey'in söylediği ile ifade ediyorum, şu anda beyin ölümü söz konusu bile değil, tedavisi devam ediyor ama durumu kritik. Ailesi yanında, yoğun bakımda. Ben de girdim çıktım. Makinelere bağlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. Aile, herkesin duasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Gerçekten herkesin duasına ihtiyacımız var. O bizim meslek büyüğümüz. İnşallah aramıza dönecek, inşallah iyi haberini alacağız.''

Gazetecilerin, ''Enfeksiyon mu var-'' sorusu üzerine, Sarılar şunları söyledi:

''Enfeksiyonu karıştırmayın. Çünkü bu stentten dolayı zaman zaman enfeksiyon oluyordu. Zamanı gelince enfeksiyondan dolayı değiştiriyorlardı. Enfeksiyon orada tespit edilmişti. Zaten onu kurutmadan stenti takmıyorlar. Yani stentle ilgili bir ameliyat için gelmişti. Çok basit 20-25 dakika süren bir ameliyattı. Ve o ameliyatlardan, o stent değişimlerinden sonra gelip bülten sundu daha önce.''

Süleyman Sarılar, bir soru üzerine de doktorların, Birand'ın rahatsızlığının stentle ilgisi olmadığını belirttiklerini anlatarak, ''Teknik açıklamayı doktorlar yapacak. Bize 'Stent değişimiyle kalbinde meydana gelen komplikasyonun doğrudan bir bağlantısı yok' dediler'' ifadelerini kullandı.

Bilgi kirliliğine ilişkin sorular üzerine de Sarılar, bilgi kirliliğinin nereden kaynaklandığını bilmediğini ifade etti.





Birand'ı hastanede ziyaret eden gazeteci Erkam Tufan da twitter hesabından, Birand'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Yoğun bakımda bulunan Birand'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını söyleyen Tufan'ın attığı twitler şöyle:





'Ümit ediyoruz ki sağlığına kavuşsun' Sarılar, ''Sabah biz de haberleri internet sitelerinden okuduk. Ne hastanenin ne de her dakika bilgi aldığımız Kanal D'nin böyle bir açıklaması var'' dedi.Birand'ı hastanede ziyaret eden gazeteci Erkam Tufan da twitter hesabından, Birand'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Yoğun bakımda bulunan Birand'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını söyleyen Tufan'ın attığı twitler şöyle: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand'ın sağlık durumuyla ilgili, “Yoğun bakımda, Şu anda hayatta. Ümit ederiz ki sağlığına kavuşsun” dedi.