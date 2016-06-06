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Dünya

Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Türbe, Kobane çatışmaları sırasında taşınmıştı

06 Haziran 2016 17:33

Kobani çatışmaları sırasında IŞİD tarafından bombalanan Karakozak köprüsünün onarımına başlandı. Süleyman Şah Türbesi taşındıktan sonra eski yerinin görüntüleri de ilk kez sosyal medyada paylaşıldı.

Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması sosyal medyanın diline düştü

Suriye'nin Rojava bölgesinde yer alan Kobani'de IŞİD ile YPG arasında çıkan çatışmalar nedeniyle IŞİD tehdidi altında olduğu için 22 Şubat 2015'te düzenlenen operasyonla taşınan ve bu sırada patlayıcılarla kullanılmaz hale getirilen Süleyman Şah Türbesi'nin eski yeri, Menbiç operasyonu ile ilk kez görüntülendi.

Operasyon ile Karakozak köprüsünün diğer yakası da IŞİD'den temizlenirken, Kobani ve Menbiç arasındaki Fırat nehri üzerinde bağlantıyı sağlayan Karakozak köprüsü de onarılmaya başlandı.

IŞİD tarafından YPG'nin Fırat'ın batısına geçişi durdurmak için bombalanarak bir kısmı havaya uçurulan Karakozak köprüsünün onarım çalışmaları Kobani Kanton yönetimi tarafından yapılmaya başlandı.

Süleyman Şah Türbesi'ne de gidişi sağlayan köprü ayaklarında iş makineleri çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

 

 

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