Süleyman Şah Türbesi Türkiye'ye tuzak mıydı?

Türkiye'nin Cerablus harekâtı, Süleyman Şah Türbesi'nin yerinin yeniden değiştirilmesini Ankara'nın gündemine getirdiği öne sürüldü.Şah Fırat Operasyonu konusunda ABD’nin Ankara’da 7 görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında IŞİD’in türbeyi kuşatmaya başladığı iddia edildi.

ABD heyeti 7 defa geldi

Yeni Şafak'ın haberine göre; Şah'ın türbesinin taşınması ile ilgili ABD'li yetkililerin 7 kez Ankara'da görüşmeler yaptığı, Başbakanlık ve Dışişleri bürokratlarını 4 görüşmeden sonra ikna ettiği öğrenildi. İlk 3 görüşmede Türbeye yönelik bir saldırı hazırlığı gözlenmezken, 14 Kasım 2014'de gerçekleşen 4 görüşmeyi takip eden süreçten sonra IŞİD'in türbenin etrafında yuvalandığı uydu kayıtları ile tespit edilmiş ve Ankara Aralık ayından itibaren Şah'ın türbesi için çözüm arayışlarına girdiği ortaya çıktı.

Bugün Suriye Savaşı'nda gelinen nokta ve Türkiye'ye yansımaları değerlendirildiğinde, Türkiye'yi Şah Fırat Operasyonu'na zorlayan süreçte yaşananlar ABD'nin tezgahı yorumlarına neden oldu.



Amaç PKK koridorunu açmak



ABD, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin Kuzeyinde oluşturmak istediği koridorun önünü açabilmek için Türkiye'nin Süleyman Şah Türbesi'ni taşımasını istiyordu. ABD'nin bu hedefine ulaşabilmesi için Süleyman Şah Türbesi'nin etrafının çatışma alanı haline gelmesi gerekiyordu. Bu zamandiliminde IŞİD ABD'nin imdadına yetişti. Özellikle IŞİD'in yabancılardan oluşan savaşçıları ABD'nin istediği zaman diliminde Süleyman Şah Türbesi'nin etrafında belirdi.

Yine eş zamanlı olarak PKK/YPG militanları da bölgede baş gösterdi. PKK-IŞİD yetmiyormuş gibi uzun yıllar Türkiye'de akıllardan silinen MLKP de sınır hattı ve Suriye Eşmesi'nden başlayıp Karakozak hattına kadar olan bölgede kamplar kurmasının yolu açıldı. Yaşanan gelişmeler sonrasınra Türkiye Süleyman Şah operasyonuna razı oldu. Süleyman Şah Türbesinin taşınmasıyla Türkiye'nin Suriye'nin içinde operasyon yapmasının önüne geçildi. Böylece ABD'nin desteklediği PKK koridorunun önü açıldı.



Türkiye taşımayı düşünmüyordu



Türkiye, ABD'den gelen “Türbe taşınsın” teklifinden sonra türbedeki asker sayısını artırmıştı. Türbe ve çevresini İHA'lar ve karadaki yerel istihbarat unsurları ile takip altına Türkiye, 8 ay süre ile sahada dikkat çekici bir hareketliliğe rastlamazken, “Türbeye yönelik doğrudan bir tehdidin oluşmadığı” görüşü üzerine olası saldırı pozisyonuna karşı 3 ayrı harekat planı oluşturuldu. Ancak her üç harekat planında da Şah'ın türbesinin boşaltılmasına yönelik bir eylem planı hiç düşünülmedi.



"Tahliye planımız yok" denildi



ABD'li diplomatlarla yapılan 2. ve 3. görüşmede olası saldırı durumuna hazırız mesajı verilirken, “Tahliye planımız yok” mesajı net bir ifade ile muhataplara ifade edildi. Dikkat çekici durum ise, ABD'li diplomatların 4. görüşmenin gerçekleştiği 14 Kasım tarihinin hemen sonrasında 19 Kasım tarihinden itibaren IŞİD'in Türbenin etrafında 3 farklı alandan gruplaşmaya ve 2 ayrı bölgede de ağır silahlarla beklediği tespit edildi.



Uydudan IŞİD hareketliliği



ABD ile görüşmelere katılan Başbakanlık ve Dışişleri bakanlığı bürokratlardan hükümete iletilen sorun karşısında iki öneri sunuldu. Bunlardan biri, Türk askerinin sınır ötesine geçmesini, diğeri türbenin Türkiye'nin sınır hattından müdahale edebileceği bir bölgeye taşınması oldu. O dönemde ABD'nin telkinleriyle Suriye'ye girme planı olmayan Türkiye, askerin girmesi halinde tehdidin yüksek oluşu ve çatışma riskine karşı türbeyi taşımayı tercih etti. 22 Şubat'ta da Türbe taşındı.



4 Hedef vardı



Türkiye sınırı kontrol altına almak için müdahale hazırlıkları yapıyordu. Planın ilk hedefinde IŞİD'in sınırdan uzaklaştırılması vardı. Ardından yapılacak müdahale ile PYD/PKK'nın Mare hattı içerisine girmesinin önüne geçilecekti. Üçüncü hedef ise kurulacak güvenli bölgeye Suriyeliler taşınacaktı. Ancak ABD'nin oyunları ve FETÖ kontrolündeki terörist komutanların sabotesi yüzünden plan gerçekleştirilmedi.