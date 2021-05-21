Süleyman Özışık: Yol ortasında çıkan bir çatışma sonucu seken kurşunun isabet ettiği alakasız adam gibi hissediyorum

İnternet Haber'in kurucusu Hadi Özışık'ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le yaptığı görüntülü görüşme sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında aracılık yapanın kardeşi olduğunu söylediği Süleyman Özışık, Türkiye gazetesindeki köşesine “Aklanıncaya kadar ara…” başlıklı bir yazıyla veda etti.
“Şu an yaşadıklarımın nasıl bir şeye benzediğini size şöyle anlatabilirim... Yol ortasında çıkan bir çatışma sonucu seken kurşunun isabet ettiği alakasız adam gibi hissediyorum” diyen Süleyman Özışık, “Tamamen gazetecilik refleksiyle bir yıl araştırdığım ve araştırdığımı da devlet kademesine bilgi alma amacıyla bildirdiğim DHKP-C ve FETÖ konulu iki dosyanın sonuçlarının taa buraya uzayacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Sadece şunun bilinmesini istiyorum. Gazeteci olarak haber konusu olan herkesle konuştum, bugün olsa yine konuşurum. Ama konuştuğum hiç kimse ile ‘ticari, istihbari ve gayri hukuki veya gayrı ahlaki’ bir ilişkim olmadı. Buna Allah'ım şahittir!..” ifadelerini kullandı.
“Hınç, nefret ve garez duyguları ile saldıranların ne dediği umurumda değil. Ama bugüne kadar bana inanan, güvenen ve söylediğim söze itibar eden herkesin şunu bilmesini istiyorum. Ben sizin başınızı yere eğeceğiniz hiçbir şey yapmadım. Sizi utandıracak, ‘Sen de mi’ dedirtecek hiçbir işin içinde olmadım” diyen Süleyman Özışık, yazısının devamında şunları kaydetti:
“Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor”
“İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yaşanan diyaloglarda adım geçtiği için hakkımda yaptığı bir suç duyurusu var. Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor. Bu nedenle; bana inanmalarına, arkamda durmalarına ve ‘Yazılarına devam et’ demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim.
“Ben, hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım, kimseye ihanet etmedim”
Biliyorum... Düştüğüm yer, Yusuf'un kuyusudur. Ama Allah'ın izniyle ben bu kuyudan çıkarım. Daha önce de size söylemiştim. Ben yenilgiye inanan birisi değilim. Her düşüşün bir sınav olduğuna iman etmiş biriyim. Ben bu sınavı atlatırım. Çünkü ben, hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım, kimseye ihanet etmedim. Düşen kim varsa ona ‘kardeş’ eli uzattım. İnandığım Allah davası için ve o davaya hizmet edenler için elimden geldiğince mücadele ettim. Sözün özü… Adalet huzurunda ve sizin vicdanınızda aklanıncaya kadar kâğıdı kalemi bırakma kararı aldım.
Hakkınızı helal edin.”
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Ne olmuştu?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.
Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.
Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.
Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.