Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel vefat etti

Türkiye'nin ilk hayali ihracatçısı olarak tanınan eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel (52) vefat etti.

1980'li yıllarda açılan hayali ihracat davalarıyla kamuoyunun gündeminde çokça yer tutan Yahya Demirel, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yahya Demirel'in Türkiye gündeminde birincisi sırayı oturması 1975'te karıştığı hayali ihracat olayı oldu. Mobilya ihracatı yapanlara verilen yüzde 75 vergi iadesini kötüye kullanan dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel bu sayede haksız kazanç elde etti.

Demirel'in, 1975 yılında 20 milyon lira para kazandığı ortaya çıktı. Yeğen Demirel'in henüz 25 yaşında elde ettiği bu kazancın sırrı çok geçmeden anlaşıldı.

Yahya Demirel'in ceviz yatak odası diye ihraç ettiği ürünlerin sunta parçaları olduğu ortaya çıktı. Hatta mobilyaları ihraç ettiğini beyan ettiği İsviçre firmasının da gerçekte olmadığı anlaşıldı.

Yahya Demirel, ismi 90'lı yıllarda bu kez de banka yolsuzluğuyla gündeme geldi. Demirel'in Kıbrıs Yatırım Bankası adıyla KKTC'de kurduğu bankanın hayali olduğu ve böyle bir bankanın izine rastlanmadığı ortaya çıktı.

Demirel'in hayali banka ile devleti milyonlarca dolar dolandırdığı saptandı. Bu dolandırıcılık, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Halk Bankası tarafından Kıbrıs Yatırım Bankası ve Everest Bank nezdinde açılan ve daha sonra kapatılamayan milyonlarca dolar tutarındaki depo hesaplarıyla ilgili soruşturmasında tespit edildi.

Kurul, Everest adlı bankaya açılan 2 milyon dolarlık depo hesabının kapatılmadığını ve teminat olarak gösterilen iki adet 10 milyon dolarlık senedin karşılıksız çıktığını tespit etti.

Diğer yeğen de banka boşalttı

Demirel'in aynı isimli diğer yeğeni de bankanın içini boşaltmaktan hüküm giydi. Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in oğlu Yahya Murat Demirel, 1998’de Egebank’ı alarak en genç banka patronlarından biri oldu. Ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 1999’da Egebank’a el koydu.

Murat Demirel’in bankaya el konulacağını önceden öğrendiğine ilişkin iddialar, o dönemde önemli tartışmalara neden olmuştu. Bankayı hortumlamak suçundan tutuklanan ve iki yıl sonra tutuksuz yargılanmak üzere bırakılan Murat Demirel, 2004'te Bulgaristan’a kaçarken yakalandı. Üzerinden iki farklı ülkenin pasaportu çıkan Demirel 2005’te tekrar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girdi. Demirel, 2012’da 17.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.