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Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel hayatını kaybetti

Hacı Ali Demirel'in Isparta İslamköy'deki aile mezarlığına defnedilmesi bekleniyor

19 Aralık 2014 11:03

2013 yılının Mayıs ayında hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dün Başkent'te tedavi gördüğü hastanenin özel odasında başka bir vefat haberi daha aldı. Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel Ankara'daki evinde hayatını kaybetti.

Hacı Ali Demirel'in Isparta İslamköy'deki aile mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

Hacı Ali Demirel, geçmişte Ankara’daki ünlü Yükseliş Koleji’nin sahibi olarak anılıyordu. Hacı Ali Demirel'in oğlu Yahya Demirel, geçen yıl karaciğer yetmezilği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 

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