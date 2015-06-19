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Süleyman Demirel'in cenazesine kimler katılmadı?

HDP'den hiçbir isim törene katılmadı

19 Haziran 2015 14:04

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Meclis'te bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu törene katıldı. 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tören için ilk gelen lider MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis'teki yerini aldı. HDP'den ise hiçbir isim törene katılmadı. 

Törene katılanlar arasında en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'i açması beklenen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bakanlar, CHP ve MHP'li vekiller de yer alıyor.

 

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