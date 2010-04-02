Süleyman Demirel'den 'hesap' hazırlığı

T24 - DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir parti kongresinde son 60 yılın hesabını vermek üzere hazırlık yaptığını söyledi.



Cindoruk, İzmir Ziraat Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ege Bölgesi Sanayi Odasını ziyaret etti.



İlk olarak İzmir Ziraat Odası'nı ziyaret eden Cindoruk, başkan Sedat Köse'den çiftçilerin sorunlarını dinledi.



Köse, tarım sektörünün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, hükümetin tarımsal desteklemede bulunduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını savundu.



Cindoruk, partilerinin bir "çiftçi partisi" olduğunu, Eskişehir'de 'Çiftçiyle Buluşma Mitingi" gerçekleştireceklerini bildirdi.



Çiftçilerin sendikalar gibi, odalar gibi etkin bir mekanizmalarının olmadığını, çiftçinin avukata, sendikaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cindoruk, tarım sektörünün tamamen ayağa kalkabilmesi için 5-6 teşvik programının yapılması gerektiğini kaydetti. Cindoruk, "Tarımın payı milli hasıladan giderek azalıyor. Tarımın önemini fark ettirmeniz lazım" dedi.



İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İlknur Denizli ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Geza Dologh'u da ziyaret eden Cindoruk, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'dan bölge ve kent ekonomisi hakkında bilgiler aldı.



Cindoruk, gün boyunca yaptıkları ziyaretlerde Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in fotoğrafını çektiklerini belirtti.



Gazetecilerin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkındaki sorusu üzerine Cindoruk, "Sayın Demirel, bir parti kongresinde 60 yılın hesabını vermek istiyor" dedi.



İktidarın kendisinden önce hiçbir şey yapılmadığı yönünde söylemlerde bulunduğunu öne süren Cindoruk, "Demirel, Cumhuriyet'in hesabını vermek üzere hazırlık yapıyor. Kendisini değil, Cumhuriyet'i savunacak" şeklinde konuştu.



Aynı gazetecinin, Demirel'in miting meydanlarında da görülüp görülmeyeceği sorusuna da Cindoruk, "O ikinci aşamada. Ümit ediyorum ki bizi yalnız bırakmasın" yanıtını verdi. Yorgancılar, Cindoruk'a plaket verdi. Cindoruk, odanın anı defterini imzaladı