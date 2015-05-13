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Süleyman Demirel hastaneye kaldırıldı

Demirel'in kaldırıldığı hastanenin yetkilileri, 'Ağır bir durum sözkonusu değil' açıklamasını yaptı

13 Mayıs 2015 17:32

9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Ankara’daki evinde rahatsızlandığı öğrenildi. Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Demirel’e doktorları tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Demirel, Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Süleyman Demirel’in durumunun ağırlaştığı bildiriliyor.

Güven Hastanesi yetkilileri, Demirel’in durumuna ilişkin olarak, “Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanemize geldi. Gerekli tetkikler yapılıyor. Tedavisine bir süre hastanemizde devam edeceğiz. Ağır bir durum sözkonusu değil” bilgisini verdiler.

Demirel'in evinin önünde saat 14.20 sıralarında hareketlilik yaşandı. Çankaya Güniz Sokak’ta bulunan Demirel’in evine polis eskortları eşliğinde iki ambulans gönderildi, ambulanslardan biri Demirel’in evinin bahçesine alındı. 

Yakın çevresinden elde edilen bilgilere göre ise, Demirel rutin sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Süleyman Demirel'in yürümekte zorlandığı için ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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