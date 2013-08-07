Süleyman Demirel otelde düştü

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bayram tatili için geldiği İzmir’in Çeşme İlçesi’ndeki otelde düşerek ayağını incitti.

Dün Çeşme’deki Sheraton Oteli’nin kral dairesine yerleşen Süleyman Demirel’in bayramı burada dostlarıyla dinlenerek geçireceği açıklandı. Bugün kendisine bayram ziyareti için gelenleri kabul eden Demirel, öğle saatlerinde odasında düşerek ayağını incitti.

Önemli bir şeyi olmadığı bildirilen Demirel, her ihtimale karşı kırık ya da çatlak olup olmadığından emin olunması için İzmir'deki bir hastaneye getirildi.