-SÜLEYMAN ÇELEBİ'NİN 8 YIL HAPSİ İSTENDİ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan 2010'da TEKEL işçilerinin 4/C statüsüne geçirilmelerini protesto için düzenlenen eyleme katılan ve CHP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Çelebi ve TKP Genel Başkanı Erkan Baş ile çok sayıda sendikacının da aralarında bulunduğu 111 kişi hakkında, ''2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri'' iddiasıyla dava açtı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Abdulvahap Yaren'in hazırladığı iddianamede, Tek Gıda-İş Sendikasının, TEKEL işçilerinin 4/C statüsüne geçirilmelerini protesto etmek amacıyla Ankara'da 1 Nisan 2010'da eylem organize ettiği ifade edildi. Sendika yöneticilerinin, tüm illerden otobüsle Ankara'ya gösterici taşıdığı, ''yasadışı'' gösteriye valiliğin izin vermediği, Emniyet yetkililerinin bunu belirtmesine rağmen sendika yetkililerinin gösteri yapmak konusunda ısrarcı olduğu kaydedilen iddianamede, bu amaçla sabah saatlerinden itibaren Kolej ve Kızılay civarında gruplar halinde toplanan eylemcilerin, yolları kapatmaya ve gösteri yapmaya başladıkları anlatıldı. Türk-İş Genel Merkezi ve çevresi ile diğer noktalarda toplanan gruplara sesli ikaz yapıldığı, grubu yönlendirenlere birebir ikazda bulunulduğu ifade edilen iddianamede, buna karşın göstericilerin eylemi saat 21.30'a kadar devam ettirdikleri, gruplar halinde şehrin merkezindeki cadde ve sokakları trafiğe kapattıkları kaydedildi. Kızılay ve Kolej semtlerindeki birçok sokak ve caddenin göstericilerce işgal edilerek, ulaşımın engellendiği anlatılan iddianamede, göstericilerden Şükriye Ercan'ın, polis memurlarına yangın söndürme tüpüyle saldırdığı, fiziki saldırı sebebiyle polisin işlem yaptığı, sanıklardan Sami Evren ve Barış Çelik'in bu sebeple polise mukavemet ederek, Ercan'ı polisin elinden alıp kaçırdıkları ifade edildi. Bir şüphelinin evrakının, yaşının küçük olması nedeniyle ayrılarak, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği bildirilen iddianamede, 111 kişinin, ''2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri'' iddiasıyla 3 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. -SANIKLAR- Sanıklar arasında CHP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Çelebi, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, DİSK Genel Başkanı Tayfun Görgün, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, eski KESK Genel Başkanları İsmail Hakkı Tombul ve Sami Evren gibi çok sayıda sendikacı ile YSK'nın bağımsız milletvekili adaylığının iptaline karar verdiği Çiçek Otlu da bulunuyor. Sanıklar, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.