Süleyman Aslan Ziraat'in yönetimine girdi

Ziraat Bankası'nın olağan genel kurulu toplantı tutanağına göre, Halkbank eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Aslan'ın üç yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Banka yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aslan'ın bugün yemin etmesi ve ardından Yönetim Kurulu'ndaki görevine resmen başlaması bekleniyor. Reuters'te yer Bankanın 31 Mart'ta gerçekleşen Genel Kurulu'nun toplantı tutanağı, dün onaylandı; açıklama dün akşam saatlerinde KAP'a yapıldı.

Tutanağa göre, Muharrem Karslı, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Salim Alkan Mustafa Çetin, Metin Özdemir, Feyzi Çutur ve Fahrettin Özdemirci'nin görevlerine devam etmesine karar verildi ve Aslan ise üç yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

14 Şubat'ta tahliye edilmişti

Yolsuzluk iddiaları üzerine 17 Aralık'ta başlatılan soruşturma öncesinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Aslan, söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından 7 Şubat'ta Genel Müdürlük görevinden ayrılmış, 14 Şubat'ta tahliye edilmişti.

Aslan'ın 31 Mart'a kadar devam eden Halkbank Yönetim kurulu üyeliği ise, bu tarihte gerçekleştirilen genel kurul toplantısıyla sona erdi.

Aslan, aynı gün akşam saatlerinde başlayan Ziraat Bankası genel kurulunda üç yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Ayrıca, 2014 yılı için genel müdür olan yönetim kurulu üyesi için 23 bin 500 lira, kamu görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri için 11 bin 400 lira ve kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri için 4 bin 750 lira ücret belirlendi.