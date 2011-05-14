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ŞULE PERİNÇEK'E GÖRÜŞME YASAĞI İZMİR (A.A)

14 Mayıs 2011 16:51

-ŞULE PERİNÇEK'E GÖRÜŞME YASAĞI İZMİR (A.A) - 14.05.2011 - İzmir 2. bölge bağımsız milletvekili adayı, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek, cezaevi yönetiminin eşiyle görüşmesini 1 ay süreyle yasakladığını söyledi. Şule Perinçek, Doğu Perinçek'in Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ana seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziran seçimlerinin önem taşıdığını, gezdiği yerlerde, parti ve inanç farkı gözetmeksizin toplumun cumhuriyete sahip çıktığını gördüğünü ifade etti. Eşinin ''sesini kısmak'' amacıyla 3 metrekarelik hücreye konulduğunu iddia eden Şule Perinçek şöyle konuştu: ''Önce hücreye koydular, sonra seçim çalışmaları ve memleket meseleleriyle ilgili konuştuğumuz için telefonla görüşmemizi yasakladılar. Son olarak 4 Mayıs'taki açık görüşmeye gittiğimde, konuşacağımız konuların yazılı olduğu not parçasını, elden veremeyeceğimi söyleyerek görüşmeye bununla girmeme izin vermediler. Cezaevi yönetimi tarafından eşimle görüşmem, 1 ay boyunca yasaklandı. Cezaevi yönetiminin, sivil vatandaş olan bana disiplin cezası vermeye hakkı yoktur. Bununla ilgili yasal haklarımızı arayacağız.''

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