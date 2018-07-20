Şule İdil için adalet arayışı imza kampanyasıyla sürüyor...

İstanbul Kadıköy’de, parkta yürüdüğü sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule İdil Dere’nin yakınlarının adalet arayışı için başlattıkları imza kampanyanın tamamlanmasına 2 bin imza kaldı.

TIKLAYIN - Otopsi raporunda boğuşma izleri ve zorla ilişki bulgularına rastlanmıştı; Şule Çet'in son anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, İdil Dere için change.org da geçtiğimiz aylarda kampanya başlatıldı. “Adalet sadece sorumlular için işledi. İdil için adalet arıyoruz” denilen kampanya da hukuki süreç anlatıldı. Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Acım ve öfkem devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar kızım geri gelmeyecek. Bana hep borçlu ve mahçup olacaklar” dedi.

‘Duymazlıktan geliyorlar’

Şule İdil Dere’nin ölümünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz hukuki süreçte bir arpa boyu yol alınmadı. Görülen son celsede mahkeme dosyayı bir iş güvenliği uzmanı, iki inşaat mühendisi ve bir trafik uzmanından oluşan bilirkişi heyetine göndermeye karar verdi. Oysa ki önceki süreçlerde alınmış 3 bilirkişi raporu var. Dere’nin annesi Nesrin Aslan kızı için adalet arayışını ölene kadar devam ettireceğini söyledi. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da 50’den fazla insan hafriyat kamyonu cinayeti işleniyorsa ve Cumhurbaşkanı bunu duymuyorsa buna ne denebilir ki? Ben biliyorum ki o Cumhurbaşkanı İstanbul Belediyesi’ne de hâkim mahallemdeki muhtara da hâkim. Duymamazlıktan geliyorlar.”